La Profesional inicia votaciones para elegir peloteros que van al Juego de las Estrellas

Mediante su cuenta en Facebook La Profesional, APBN, iniciaron este lunes las votaciones para seleccionar a los peloteros nacionales que participarán en el juego de las Estrellas de la Liga.

Dichos peloteros nacionales que serán elegidos, se enfrentarán a los extranjeros el domingo a las once de la mañana en León.

La dinámica es sencilla, en la primera llave se enfrentan Wuillians Vásquez de Rivas y Enmanuel Trujillo, de Chinandega, quien obtenga más like será llamado al juego de estrellas.

En la lucha por la segunda base compiten Aldo Espinoza, del Boér y Jesús López, de Chinandega; en el campo corto José Saúl Orozco, de León, compite con Omar Obregón, de Estelí.

La lucha por la tercera base es entre Cheslor Cuthbert, de Rivas y Benjamín Alegría, de León, en la receptoria el puesto es disputado por Ronald Rivera, de Chinandega y Melvin Novoa, del Boér.

El puesto para bateador designado los disputan Luis Montealto, de Rivas y Elián Miranda, de León, por el jardín izquierdo compiten Omar Mendoza, de Chinandega y Norlando Valle, de León.

La lucha por el jardín está entre Christian Sandoval, de Rivas y Juan Diego Montes, del Tren del Norte, mientras el derecho el puesto lo disputan Ramón Flores, del Tren del Norte y Darren Britton, de los Gigantes de Rivas.

Ángel Obando, de Rivas, Leonardo Crawford, de Rivas y Dilmer Mejía, de León, disputan por ser el lanzador abridor del juego.

Recuerden fanáticos si usted tiene un pelotero favorito en su posición, ingresé al Facebook de la Profesional, dele me gusta a su foto y las votaciones se cierran este viernes.