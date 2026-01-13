Jonathan Loáisiga firma contrato de ligas menores con Arizona

El lanzador pinolero Jonathan Loáisiga Estrada firmó un contrato de Ligas Menores con la Organización de los Diamondbacks de Arizona, se confirmó este martes.

Jonathan también estará como invitado en el Spring Training, por lo que su presencia en la temporada 2026 de Grandes Ligas, no está garantizada.

Ahora Jonathan Loáisiga Estrada debe estar saludable y en dependencia de lo que haga en el Spring Training, podrá subir nuevamente a las grandes ligas.

Extraoficialmente se sabía que Jonathan Loáisiga, tenía ofertas de los Azulejos de Toronto y Gemelos de Minessota, sin embargo, económicamente fue mejor la oferta de Arizona.

Jonathan Loáisiga había estado vinculado desde 2018 con los Yankees de Nueva York, pero luego de múltiples lesiones en el brazo derecho fue dejado en libertad.