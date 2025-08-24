type here...
Erasmo Ramírez queda fuera de los Gemelos de Minnesota

Por José García
En una movida inesperada, los Minnesota Twins han designado para asignación al lanzador nicaragüense Erasmo Ramírez, quien venía desempeñándose con eficacia desde el bullpen.

 La decisión responde a la necesidad de abrir espacio en el roster para el abridor Taj Bradley, quien lanzará hoy.

Al ser designado para asignación, Ramírez entra en un período de 10 días durante el cual cualquier otro equipo de Grandes Ligas puede reclamarlo.

 Si no es reclamado, podría ser enviado de regreso a Triple A con los St. Paul Saints, donde ya tuvo acción este año. En esa categoría, lanzó en siete juegos con récord de 1-1.

Este 2025 marca la 14ª temporada de Erasmo Ramírez en las Grandes Ligas, habiendo vestido ya siete camisetas distintas en MLB. Su trayectoria incluye pasos por equipos como los Rays de Tampa Bay, los Nationals de Washington y ahora los Twins.

