El campeón de España Barcelona inicia defensa de su título ante el Mallorca este sábado

El actual campeón de la Liga de España, el Fútbol Club Barcelona inicia la defensa de su título ante el Mallorca FC, este sábado a las 11:30 de la mañana.
El Barcelona afronta esta temporada una baja importante en la defensa tras la salida de Iñigo Martínez, quien se marchó al fútbol de Arabia.
Las grandes figuras del Barcelona, serán Lamine Yamal, Robert Lewandoski, Rapinha, Pedri y Gavi.
Por su parte el Real Madrid tendrá que batallar hasta el martes contra el Osasuna, a la una de la tarde.
En los partidos de este viernes el Rayo Vallecano venció 3-1 al Girona y el Villarreal ganó 4-0 al Real Oviedo.