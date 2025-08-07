El bateador chontaleño José Hurtado y el lanzador de Zelaya Eddys Flores son los mejores de la semana

El pelotero de los Toros de Chontales, José Hurtado, fue elegido el bateador de la semana en el Pomares, al registrar .333 puntos de promedio en la serie que su equipo ganó 3-1 ante Chinandega.

Hurtado ligó 4 hits en 12 turnos al bate. Tres de sus hits fueron extrabases, un doble y dos jonrones, anotó tres carreras y produjo 6 anotaciones para ser electo el mejor bateador.

En pitcheo el mejor fue Eddys Flores de los Gigantes de Zelaya Central, que el lunes lanzó juego sin Hit Ni carreras, el número 101 de nuestros Campeonatos Nacionales de Béisbol Superior.

En ese partido Eddys Flores venció 4-0 a Caribe Sur, dio tres bases por bolas, enfrentó a 19 rivales oficialmente y se convirtió en el tercer pelotero de Zelaya Central que lanza Juego Sin Hit Ni Carrera.

Este fin de semana en el Pomares, Tu Nueva Radio Ya, transmitirá la serie entre Bóer y Chinandega el sábado en Chinandega a las tres de la tarde.

