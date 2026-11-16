Hubert Silva es el nuevo mánager de los Toros de Chontales para el Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares 2027. El anuncio se realizó este lunes en una presentación oficial en Chontales, donde Silva fue presentado ante la afición y la directiva como el encargado de llevar las riendas del equipo para la próxima temporada.

Hubert Silva nuevo manager de los Toros de Chontales para el Pomares 2027

Silva llega a los Toros después de dirigir a los Cañoneros de Madriz en el Pomares 2026, un equipo de pocos recursos con el que tuvo que trabajar desde abajo. Aunque Madriz terminó con récord de 28 victorias y 48 derrotas y no clasificó a la segunda ronda, bajo su mando el equipo mejoró notablemente en el pitcheo y se volvió mucho más competitivo frente a los equipos grandes del torneo.

Su momento más sonado con Madriz fue el pasado 29 de mayo, cuando le ganó dos veces en el mismo día a Matagalpa, dirigido por Omar Cisneros. Con esa barrida, Silva no solo le quitó el primer lugar a Matagalpa, sino que demostró que podía ganar con un roster más débil, apostando al bateo, el robo de bases, el toque de bola y los cambios de pitcheo en los innings finales.

Silva también se hizo conocido por su carácter y su discurso directo, al afirmar que se considera mejor mánager que Omar Cisneros y Sandor Guido, porque a ellos siempre les arman buenos equipos, mientras él ha tenido que sacar resultados con equipos pequeños como Madriz. Esa personalidad, que divide opiniones, lo convirtió en uno de los mánagers más comentados de la temporada 2026.

Ahora, con los Toros de Chontales, Silva tendrá la oportunidad que tanto pidió: dirigir un equipo con más tradición y más herramientas para pelear. La afición chontaleña espera que esa mezcla de estrategia, agresividad en las bases y manejo de pitcheo le devuelva a los Toros el protagonismo en el Pomares 2027.