Derrota de Nicaragua U-17 ante El Salvador

La selección de fútbol de Nicaragua femenina U-17, perdió 4-0 ante El Salvador, en las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la Categoría, la mañana de este jueves.

Los goles que recibió nuestra selección fueron de Melanie Menjívar, Valentina Alvarenga, Arianna Jones y Kaylen Álvarez cerró la goleada.

En su último partido la selección de Nicaragua femenina U-17 se enfrenta a la República Dominicana, a las 12:30 del mediodía.

El torneo de clasificación se está jugando en Costa Rica.