Chinandega da de baja a su mejor bateador extranjero, por errores cometidos

Los Tigres de Chinandega sorprendieron esta mañana y dieron de baja al pelotero extranjero Eddy Díaz, quien era su mejor bateador extranjero y el segundo del equipo, solamente superado por el pinolero Omar Mendoza.

Eddy Díaz

En 11 juegos tenía 44 turnos y había conectado 16 imparables, 5 dobles y un cuadrangular, seis carreras empujadas y 9 errores cometidos, que es el factor por el cual le dan de baja.

«El manager y su cuerpo técnico tomaron la decisión de dejarlo fuera», nos comentaron desde Chinandega. «Ha cometido muchos errores, se han perdido como 4 juegos por sus errores», nos recalcaron desde occidente.

Los Tigres solamente han ganado un desafío y tienen diez derrotas, ocupan la última posición de la liga, donde los Indios del Bóer son líderes con record de 8-3 en ganados y perdidos, los Gigantes de Rivas 7-3, Tren del Norte 5-5, Leones de León 6-6 y en la última posición los Tigres.

La jornada de este jueves es la siguiente; en el estadio Roberto Clemente de Masaya y en transmisión de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA, los Indios esperan a los Leones de León y los Gigantes en el estadio Yamil Ríos chocaran ante el Tren del Norte, ambos desafíos a las 6 pm.