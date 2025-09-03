Campeona panamericana de Karate Joysi Tinoco visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya

La mañana de este miércoles, la campeona panamericana de Karate, la nicaragüense Joisy Tinoco, visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya, durante el programa Contacto Ya con el 6, para hablar sobre su trayectoria deportiva.

Joisy fue la única atleta de Nicaragua que pudo ganar una medalla de oro en los recién pasados Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay.

«Fue un evento demasiado complicado, pero contra todas ellas ya había tenido un combate, al final me siento orgullosa de haber ganado una medalla de oro para nuestro país», dijo la destacada atleta.

Además de practicar deportes, Joysi Tinoco también estudia Negocios Internacionales en la Universidad Americana UAM, que también la impulsa en su carrera deportiva.

La medalla de oro ganada en Paraguay también significa para Joysi su clasificación al Campeonato Panamericano de Karate a desarrollarse en Lima, Perú, en 2027.