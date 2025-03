Bóer y Dantos por la barrida ante Madriz y Carazo respectivamente en el Pomares 2025

Este fin de semana se pone en marcha la quinta jornada del campeonato nacional de béisbol Germán Pomares 2025 y los equipos capitalinos, Bóer y Dantos van a series relativamente cómodas.

Los Indios del Bóer que vienen de empatar su serie (2-2 ante Estelí) se estará enfrentando a Madriz, que viene de anotar 57 carreras y conectar 56 imparables ante los Productores de Boaco en cuatro juegos, pero los capitalinos no deberían tener problemas para ganar sus cuatro partidos del fin de semana.

Se estará jugando el sábado en Totogalpa doble juego desde las 10 am y el domingo (3:30 pm) en Tipitapa, espere transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA.

Por su parte los Dantos estarán enfrentándose a cafeteros de Carazo, los capitalinos vienen de ganar la serie 3-1 a los Indígenas de Matagalpa el pasado fin de semana. Se jugará el sábado en Tipitapa (3:30 pm) y el domingo doble juego (10 am) en el estadio Pedro Selva de Jinotepe.

El resto de las series se jugará de la siguiente manera:

1.Costa Caribe Sur ante Zelaya Central.

2.Las Minas vs Rio San Juan.

3.Costa Caribe Norte vs Nueva Segovia.

4.León ante Estelí.

5.Frente Sur-Rivas vs Indígenas de Matagalpa.

6.Masaya vs Brumas de Jinotega.

7.Productores de Boaco vs Tiburones de Granada.

8.Tigres de Chinandega vs Toros de Chontales.