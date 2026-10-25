Real Madrid derrota al Barcelona con doblete de Kylian Mbappé

El Real Madrid se llevó la victoria por 2-1 ante el Barcelona en una nueva edición del Clásico español, disputado en el Spotify Camp Nou, la tarde de este domingo y en trasmisión deportiva de Tu Nueva Radio desde la

Mbappé da triunfo 2-1 al Real Madrid y golpea al Barcelona

Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles del conjunto merengue, incluido el tanto decisivo al minuto 87, que aseguró el triunfo madridista.

Mbappé abrió el marcador al minuto 41 para adelantar al equipo blanco antes del descanso.

En la segunda parte, el Barcelona reaccionó y consiguió el empate al minuto 61 por medio de Raphinha, quien culminó una jugada asistida por Pedri.

Cuando parecía que el partido podía definirse en los últimos instantes, Mbappé apareció nuevamente para firmar su doblete y establecer el 2-1 definitivo.

Con este resultado, el Real Madrid consigue una importante victoria como visitante y fortalece sus aspiraciones en la lucha por el liderato de LaLiga, mientras el Barcelona sufre un duro revés ante su máximo rival.

Barcelona se mantiene líder de la Liga con 27 puntos, mientras el Madrid es tercero con 24.