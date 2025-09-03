Árbitro mexicano conocido como el «Gato» pitará juego Nicaragua y Costa Rica

La Confederación Centroamericana y del Caribe, CONCACAF, designó al árbitro mexicano Marco Antonio Nava «El Gato», para impartir justicia en el duelo entre Nicaragua y Costa Rica, en las eliminatorias mundialistas este viernes, a las ocho de la noche.

El «Gato» viene de una suspensión de 6 meses a nivel internacional, porque en febrero de este año le pidió una foto a Messi, mientras era el árbitro del partido entre Inter de Miami y Sporting de Kansas City.

Sobre la selección de Nicaragua, también se conoció este miércoles que el técnico Marco Antonio «Fantasma» Figueroa, no dará conferencia de prensa este jueves, al igual que lo anunció la selección de Costa Rica.

La selección tica llega a Nicaragua este jueves por la tarde – noche, se trasladarán de inmediato al hotel y solo saldrán el viernes al Estadio Nacional de Fútbol.

El Estadio Nacional de Fútbol Managua se alista para recibir más de 18 mil fanáticos que apoyarán con todo a nuestra selección.

Será la primera vez que la selección de Costa Rica visite nuestro país y usted conocerá los detalles en Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes.