¡Polémico! Cantante ofrece 200 dólares a quien bese a enana en concierto

El cantante brasileño conocido como Nattan, enfrenta una fuerte ola de críticas tras protagonizar un acto considerado discriminatorio durante un concierto en la ciudad de Sao Lourenço da Mata, en el estado de Pernambuco.

En un video grabado por el equipo del cantante y compartido en redes sociales en “tono de broma”, se muestra el momento en que el artista levantó en brazos a una mujer con enanismo, la mostró al público, la colocó sobre un cajón y ofreció 1.000 reales (unos 200 dólares) a quien se animara a besarla. Varios hombres se negaron hasta que un camarógrafo del evento aceptó.

La Asociación de Nanismo de Brasil (Annabra) emitió un comunicado, en el que aseguró que el artista expuso a la mujer al «ridículo» y que la exposición de una persona con discapacidad «en un acto de escarnio público hiere no solo a la víctima directa, sino a toda nuestra comunidad, que lucha diariamente por respeto, acceso a la salud, educación e inclusión social».

La entidad presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra el artista. También recordó que «practicar, inducir o incitar a la discriminación de una persona en razón de su discapacidad» es un delito sancionable con penas de uno a tres años de prisión y multa, y si la discriminación ocurre a través de medios de comunicación o publicaciones, la pena puede ascender a cinco años de cárcel.