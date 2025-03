«No acecto»: Habla la novia fugitiva que se viralizó en redes

Elena Barrantes, ese es el nombre de la novia que el pasado 14 de febrero se viralizó en las redes sociales, al decir que “no aceptaba” y huyó del lugar.

La “novia” fue invitada a un programa televisivo en Perú, donde a confesó que decidió decirle que no a su prometido porque le había sido infiel con otra mujer.

“Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tomara una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra”, fue lo que dijo sobre el frustrado matrimonio.

Elena expresó que se enteró de la infidelidad un día antes de la boda, por lo que esperaba el gran día para rechazarlo delante de todos y darle una lección de vida.

“Yo me iba a casar el día 14 de febrero y la foto me llegó el día 13 de febrero. Fueron dos fotos y mi amiga me pidió que no la comprometiera. Hasta ese momento yo no había dicho nada, todos los planes de matrimonio seguían. Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega”, comentó.

Elena decidió continuar su relación con Claver Huayán, ya que él le suplicó que lo perdonara, aunque confesó en el mismo programa que solo lo quería y no lo amaba.

En el programa, el hombre aceptó que le fue infiel y hasta procedió a pedirle perdón a nivel nacional, indicando que iba a sentar cabeza.