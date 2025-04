Mujer tira a la basura una memoria USB con 3.8 millones de dólares en bitcoines de su esposo

Una señora británica hizo el error más grande de su vida y tiró una fortuna que ni nos podemos imaginar. Durante una simple limpieza en su casa, Ellie Hart decidió lanzar a la basura una memoria USB que parecía cualquier chunche viejo, pero resultó ser el tesoro digital de su marido con bitcoines valorados en más de 3.8 millones de dólares.

El gran error: Tiró 3.8 millones en una memoria USB

La cosa pasó así: Ellie estaba haciendo limpieza en su casa, ya saben, de esas que hacemos todos cuando queremos botar cachivaches viejos. En un cajón encontró un montón de carajadas: Baterías gastadas, cables enredados, cartas viejas y una memoria USB que ella pensó que era de su tiempo en la escuela. Sin pensarlo dos veces, todo eso fue a parar al basurero.

Pasaron los días y su esposo, Savvy Tom, empezó a buscar como loco una memoria USB. «¿No has visto mi memoria donde guardo mis bitcoines?«, le preguntó a su mujer. En ese momento a Ellie se le bajó la presión y sintió que el mundo se le venía encima. Acababa de cometer lo que ella misma llamó «el peor error de la historia«.

Lo que Ellie no sabía es que esa memoria contenía bitcoines que su marido había comprado en 2013, cuando estas criptomonedas valían poco. Con el pasar de los años, esa inversión creció tanto que ahora valía 3 millones de libras esterlinas, o sea, más de 3.8 millones de dólares. ¡Una fortuna que muchos solo podemos soñar!

Imagínense nada más: Ese dinero podría haber sido suficiente para comprar una casa, andar de vacaciones por todo el mundo y vivir sin preocupaciones. Y ahora todo ese billete está perdido en algún basurero de Inglaterra.

Cuando se dieron cuenta del desastre, la pareja empezó a buscar como locos. Vaciaron todas las bolsas de basura que encontraron, revolviendo la porquería con una mezcla de «pánico y esperanza», según contó Ellie. Pero en el fondo, ella ya sabía que estaban perdidos, que «ya era demasiado tarde». Los bitcoines se habían ido para siempre.

«Ese dinero habría sido nuestro futuro: una casa, unas vacaciones, todo… y lo tiré junto con un montón de correo basura«, confesó la mujer con una tristeza que se puede sentir hasta aquí en Nicaragua.

Lo más sorprendente de esta historia es la reacción del marido. En vez de ponerse a gritar como loco o echarle la culpa a su mujer por semejante metida de pata, Savvy Tom ha mantenido una actitud que Ellie describe como «increíble».

«No me ha gritado ni me ha culpado, pero su silencio lo dice todo«, cuenta la mujer. Uno se imagina al pobre hombre, callado, pensando en los millones que se le fueron de las manos por un simple descuido doméstico. Hay que tener un corazón bien grande para no explotar de la cólera en una situación así.

«Haría lo que fuera por deshacerlo. Nunca pensé que algo tan valioso pudiera parecer tan común«, agregó Ellie en sus declaraciones a The Daily Star. Y tiene toda la razón: ¿quién iba a pensar que un pequeño aparatito de plástico podría valer tanto como para cambiar la vida de una familia entera?

Esta historia nos enseña lo peligroso que puede ser guardar fortunas digitales sin hacer respaldos o sin comunicar claramente dónde están guardadas. Los expertos en criptomonedas siempre recomiendan tener copias de seguridad en diferentes lugares y hasta usar servicios especializados para guardar estas inversiones.

Mientras tanto, el matrimonio ahora enfrenta el difícil reto de seguir adelante después de perder lo que habría sido su boleto a una vida sin preocupaciones económicas. Y todo por un simple error de limpieza que cualquiera podría cometer.