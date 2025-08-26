Milagro en China: Niña de 3 años sobrevive con cuchillo clavado en su cabeza

Una pequeña de 3 años se volvió viral tras ingresar caminando al Hospital Popular del Distrito de Dongchuan, en la provincia de Yunnan, en China, con un cuchillo de fruta de aproximadamente 15 centímetros clavado justo por encima de su oreja derecha.

Pequeña camina tranquila hacia urgencias con 15 centímetros de metal atravesando su cráneo

El sorprendente incidente, ocurrido el pasado 15 de agosto, quedó registrado en las cámaras de seguridad del centro médico, donde se observa a la menor caminando con asombrosa calma, sin llorar ni mostrar signos de dolor, mientras iba de la mano de su madre atravesando el vestíbulo hacia la zona de urgencias, según reporta el medio Libertad Digital.

El equipo médico del hospital chino actuó con rapidez y profesionalismo, practicando de inmediato una craneotomía de urgencia para extraer el utensilio de cocina de la cabeza de la niña.

Tras la operación, los cirujanos confirmaron que, aunque la hoja del cuchillo había penetrado varios centímetros en el cráneo, milagrosamente no lesionó áreas críticas del cerebro, situación que atribuyen a la natural flexibilidad del cráneo infantil.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, tras la exitosa intervención, la pequeña se mantiene en condición estable y bajo constante observación médica para descartar posibles complicaciones neurológicas o infecciones derivadas del traumatismo.

Versiones contradictorias sobre las causas del accidente

La madre de la menor, identificada únicamente por el apellido Hu, inicialmente declaró que el accidente había ocurrido mientras cambiaba las sábanas de la cama.

Sin embargo, según testimonios recogidos por el periódico Chinese Business View de parte del personal médico y testigos presenciales, la verdad podría ser distinta: La mujer aparentemente había tomado el cuchillo para asustar a su hija durante una rabieta infantil y, al perder el control del arma blanca, ésta terminó incrustada en la cabeza de la niña.

Ante la imposibilidad de retirar el objeto ella misma —acción que habría incrementado considerablemente el riesgo de hemorragia— la madre optó por la decisión correcta de acudir inmediatamente al hospital sin manipular el cuchillo.

El South China Morning Post informó que las autoridades locales decidieron clasificar el incidente como un accidente doméstico y no formularon cargos penales contra la madre.

Esta determinación se tomó considerando las circunstancias particulares del caso y el hecho de que la progenitora actuó con prontitud llevando a la niña al centro médico. El reporte médico confirma que la pequeña fue intervenida exitosamente y su pronóstico continúa siendo favorable.

Este extraordinario episodio resalta la importancia de una respuesta médica rápida y coordinada en situaciones de emergencia. La decisión acertada de la progenitora de no intentar extraer el cuchillo fuera de un entorno quirúrgico controlado, junto con la pericia del equipo médico, resultaron factores determinantes para salvar la vida de la pequeña; en un caso que ha conmocionado a China y al mundo entero por sus imágenes impactantes pero afortunado desenlace.