Influencer brasileña cambió el color de sus ojos y ahora teme quedar ciega

Una reconocida influencer brasileña está viviendo un verdadero calvario tras someterse a una peligrosa cirugía para cambiar el color de sus ojos… procedimiento que está prohibido en Brasil por razones estéticas, pero que ella se realizó en Francia para cumplir su anhelado sueño.

El calvario de Andressa Urach tras su cirugía ocular

En su primer video, Andressa Urach se mostraba emocionada:»Este cambio es para mí… me miro con amor… puedo ser quien quiera ser…«, decía, mientras mostraba el resultado de su operación.

Pero lo que parecía una historia de transformación personal y autoestima, rápidamente se convirtió en un infierno: Apenas volvió a Brasil, comenzó a sufrir fuertes dolores, lagrimeo y pérdida de visión.

Con lágrimas y desesperación, Urach confesó: «Me duele mucho, me desgarra… casi no veo. ¡Tengo miedo de quedar ciega! Me arrepiento, y me lo advirtieron…”

Expertos en oftalmología ya habían alertado que este tipo de procedimientos puede causar inflamación severa, desprendimiento de retina e incluso ceguera permanente.

El caso ha causado revuelo en redes y ha abierto nuevamente el debate en Brasil sobre los peligros de someterse a cirugías estéticas extremas fuera del país, por vanidad o presión social.