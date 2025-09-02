En España prepararán una tarta de 360 metros para romper récord mundial

Este domingo 7 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, al noroeste de España, se realizará un evento poco común: la elaboración de una tarta de 360 metros de largo, con el objetivo de entrar al libro mundial de los récords.

La actividad forma parte de las fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad. La tarta será repartida gratuitamente a 4,500 personas, en el Paseo Central del Campo Grande, en Valladolid.

Para lograrlo, se utilizarán:

300 litros de leche

2,400 huevos

120 kilos de azúcar

90 kilos de naranja confitada

38 kilos de chocolate

38 kilos de masa de hojaldre

75 planchas de bizcocho

En total, 15 pastelerías se han unido para preparar la tarta que pretende medir 360 metros y será supervisada por notarios para validar el intento de récord. Más allá del reconocimiento internacional, el evento busca resaltar el trabajo de los reposteros locales y fortalecer el sentido de comunidad durante las fiestas patronales.