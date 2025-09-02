En España prepararán una tarta de 360 metros para romper récord mundial

Este domingo 7 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, al noroeste de España, se realizará un evento poco común: la elaboración de una tarta de 360 metros de largo, con el objetivo de entrar al libro mundial de los récords.
La actividad forma parte de las fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad. La tarta será repartida gratuitamente a 4,500 personas, en el Paseo Central del Campo Grande, en Valladolid.
Para lograrlo, se utilizarán:
- 300 litros de leche
- 2,400 huevos
- 120 kilos de azúcar
- 90 kilos de naranja confitada
- 38 kilos de chocolate
- 38 kilos de masa de hojaldre
- 75 planchas de bizcocho
En total, 15 pastelerías se han unido para preparar la tarta que pretende medir 360 metros y será supervisada por notarios para validar el intento de récord. Más allá del reconocimiento internacional, el evento busca resaltar el trabajo de los reposteros locales y fortalecer el sentido de comunidad durante las fiestas patronales.