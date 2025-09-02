type here...
En España prepararán una tarta de 360 metros para romper récord mundial

Por Lila Gar
Este domingo 7 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, al noroeste de España, se realizará un evento poco común: la elaboración de una tarta de 360 metros de largo, con el objetivo de entrar al libro mundial de los récords.

La actividad forma parte de las fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad. La tarta será repartida gratuitamente a 4,500 personas, en el Paseo Central del Campo Grande, en Valladolid.

Para lograrlo, se utilizarán:

  • 300 litros de leche
  • 2,400 huevos
  • 120 kilos de azúcar
  • 90 kilos de naranja confitada
  • 38 kilos de chocolate
  • 38 kilos de masa de hojaldre
  • 75 planchas de bizcocho

En total, 15 pastelerías se han unido para preparar la tarta que pretende medir 360 metros y será supervisada por notarios para validar el intento de récord. Más allá del reconocimiento internacional, el evento busca resaltar el trabajo de los reposteros locales y fortalecer el sentido de comunidad durante las fiestas patronales.

