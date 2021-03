Chontales a seguir ritmo ganador y el Bóer a reivindicarse

Los Toros de Chontales han ganado quince de sus últimos 16 partidos en el torneo de béisbol German Pomares y se mantienen como líderes del campeonato. Por su parte el Bóer viene de empatar (2-2) ante Madriz y se enfrentara este fin de semana a Matagalpa.

Entramos al sexto fin de semana del torneo y los Toros de Chontales presentan balance de 15-5 en ganados y perdidos, para ser líderes del torneo. Los chontaleños se estarán enfrentando a Zelaya Central, que presenta balance de 10-9 y se ubican en la novena posición de 18 equipos que participan en el torneo.

Por su parte los Indios del Bóer que vienen de empatar su serie (2-2) ante el último lugar del campeonato, Madriz, estarán jugando ante los Indígenas de Matagalpa, que llegan de ser barridos (0-4) ante Zelaya Central. El sábado se estará jugando desde las 3:30 pm en el estadio Chale Solís (doble juego) y el domingo en el estadio nacional a las 3:30, también doble juego. Espere transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA.

El resto de la jornada del fin de semana será la siguiente: Los Tiburones de Granada se enfrentará a Masaya, el Frente Sur-Rivas vs Rio San Juan, Estelí ante Madriz, la Costa Caribe vs Carazo, las Brumas de Jinotega ante León, los Dantos que vienen de perder su serie 1-3 ante los Tiburones de Granada, se estarán enfrentando a Nueva Segovia y los Tigres de Chinandega vs Productores de Boaco.

La tabla de posiciones tiene a los Toros de Chontales como líder con record de 15-5 en ganados y perdidos, Estelí 14-6, Costa caribe 11-7, León 12-8, Indios del Bóer, Tigres de Chinandega y Frente Sur-Rivas 11-9, Productores de Boaco, Masaya y Zelaya Central 10-9, Dantos 10-10, Indígenas de Matagalpa 9-11, Brumas de Jinotega y Nueva Segovia 8-12, Carazo y Rio San Juan 6-14, Madriz es ultimo con 5-15 en ganados y perdidos.