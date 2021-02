Cairo Murillo es el líder en efectividad del Pomares 2021

El lanzador de los Tiburones del Granada Cairo Murillo Jr. lanzó 7.1 entradas sin carreras limpias, y se convirtió en el líder en efectividad del torneo de béisbol German Pomares 2021.

Murillo se enfrentó a 24 bateadores de Zelaya Central y permitió tres imparables, entre ellos un doble, dos carreras que fueron sucias y ponchó a 7.

Hay que destacar que los lanzadores Carlos Teller y Elvin García de Estelí, Osman Álvarez de Zelaya Central, Carlos Alemán de Rio San Juan, Carlos Rodríguez de Madriz y Wilfredo Pinner de la Costa Caribe, también tienen 0.00 de efectividad en siete entradas de labor.

La jornada número dos del Pomares se jugará de la siguiente manera: Costa Caribe vs Indígenas de Matagalpa en Rosita, Dantos ante Rio San Juan (todos los juegos se realizarán en Managua), Masaya vs Tigres de Chinandega, Zelaya Central vs Carazo.

Por su parte el conjunto de Nueva Segovia chocara ante los campeones Indios del Bóer (sábado en Ocotal y el domingo en el estadio Nacional), el team de Estelí vs Tiburones de Granada, los Productores de Boaco ante León, el Frente Sur-Rivas vs Brumas de Jinotega y Madriz ante Toros de Chontales.

Se jugarán dos partidos de siete innings el sábado y dos el domingo.