Bóer – Estelí, Granada – Chinandega y Dantos – Matagalpa lo mejor de este fin de semana en el Pomares

Este fin de semana tendremos muy buenas series en la continuación del campeonato nacional de béisbol German Pomares 2024, donde los dos mejores equipos del campeonato Granada y Chinandega jugarán entre ellos.

Las series que más llaman la atención serán las que protagonizarán los Indios del Bóer ante Estelí, el sábado en el Nacional (3:30 pm) y el domingo en el estadio Rufo Marín (10 am), Dantos vs Indígenas de Matagalpa, el sábado en el Chale Solís (10 am) y el domingo en el Nacional (3:30 pm).

Y los dos primeros lugares del campeonato, Tiburones de Granada ante los Tigres de Chinandega, el viernes en el estadio Efraín Tijerino de Chinandega (3pm) y el domingo a las 3pm en Granada.

Los granadinos son líderes con balance de 33-10 y los chinandeganos tienen 33-11, a solamente medio juego de los líderes, por su parte los Dantos son sextos con récord de 29-15 y los matagalpinos terceros con 31-13, los Indios terceros con balance de 31-13 se enfrentarán a los estelianos con record de 23-21.

Las series completas para este fin de semana serán las siguientes:

Las Minas ante la Costa Caribe Sur, los Leones de León ante la Costa Caribe Norte, los Cafeteros de Carazo ante Rio San Juan, por su parte Zelaya Central vs Nueva Segovia, los Indígenas de Matagalpa ante los Dantos.

Los Indios del Bóer se enfrentaran a Estelí, el Frente Sur-Rivas vs Brumas de Jinotega, los Productores de Boaco ante Madriz, los Toros de Chontales chocaran ante Masaya y los Tigres de Chinandega ante los Tiburones de Granada.

La tabla de posiciones del Pomares tiene a los Tiburones de Granada como líderes con record de 33-10, Tigres de Chinandega 33-11, Costa Caribe Sur, Indígenas de Matagalpa y los Indios del Bóer en la tercera posición con balance de 31-13.

Dantos 29-15, Toros de Chontales 28-16, Zelaya Central y el Frente Sur-Rivas 26-18, Masaya es decimo con 25-19, Estelí 23-21, Leones de León 22-22, Brumas de Jinotega 20-23, Costa Caribe Norte 19-25, Cafeteros de Carazo 18-26, Productores de Boaco 15-29, Las Minas 9-35, Nueva Segovia y Madriz 8-36, Rio San Juan con solamente cuatro victorias y 40 derrotas en el torneo.