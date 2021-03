Bóer – Costa Caribe la serie más atractiva del fin de semana

Los Indios del Bóer viajan este fin de semana a Siuna, para enfrentarse al equipo de la Costa Caribe, en la serie más atractiva del fin de semana del torneo German Pomares-2021. Espere transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya.

Los indios son los actuales campeones nacionales y presentan balance de 5-3 en ganados y perdidos, por su parte los costeños marchan lideres (empatados con Estelí) con record de 7-1.

El manager de la Costa Cribe, Asiel Morales, ya definió su rotación para los cuatro desafíos: Norman St Clair, Wilfredo Pinner, Álvaro Amador y Kenword Burton. Por su parte el manager de la tribu Ronald Tiffer, mandara al box a Roger Marín, Braulio Silva, Santos Jarquín y Elder Martínez.

Se estará jugando el sábado doble partido desde las 3:30 pm y el domingo también doble juego a las 9:30 de la mañana, los encuentros serán de siete entradas cada uno.

Después de los primeros ocho partidos, los mejores bateadores del Bóer son: Brian Montiel 467 (7 hits en 15 turnos), Cristian Moreno 375, Wuilliam Vásquez 364, Javier Robles y Roger Leyton 333, Álvaro Rubí 318 y Jesús López 308 puntos y dos cuadrangulares. Juan Carlos Urbina es líder del equipo en cuadrangulares con tres y carreras empujadas con once. Los Indios batean colectivamente 314 puntos.

Por su parte la Costa Caribe tiene a: Danly Pinock 389, Rommel Mendoza 375, Dwight Britton 350, Debrie Benneth y Darren Britton 333, Brandon Fermin 318 y Dwain Fox 308. La Costa batea colectivamente 265 puntos.

El resto de la jornada del fin de semana será la siguiente: Dantos vs Matagalpa, Masaya vs Madriz, Jinotega vs Chinandega, León ante Rio San Juan, Zelaya Central vs Estelí, Carazo ante Chontales, Nueva Segovia vs Frente Sur-Rivas y Granada vs Boaco.