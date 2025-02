Iker Casillas y modelo de OnlyFans: filtran mensajes íntimos

Claudia Bavel participó de un programa en la TV española y dio detalles de las charlas con el histórico arquero del Real Madrid

Iker Casillas, el legendario arquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 volvió a estar en el foco de la prensa europea. Sin embargo, en esta ocasión no se debe a su trayectoria deportiva, sino a su vínculo sentimental con Claudia Bavel, una modelo e influencer que también trabajó en la industria del cine para adultos y actualmente triunfa en la plataforma Only Fans.

Los rumores sobre la relación entre Casillas y Bavel circulaban desde hace meses, pero recientemente se conocieron nuevos detalles luego de que la modelo revelara parte de sus conversaciones con el ex futbolista en el programa televisivo “De Viernes” del canal Telecinco. Durante su visita al estudio, la modelo de 28 años describió a Casillas como “mejor futbolista que amante” y lo tildó de “tacaño y poco generoso”. Además, aseguró que su relación se desarrolló durante varios meses mientras ambos eran personas solteras.

Durante el segmento, se expusieron algunos de los mensajes que la leyenda merengue le envió a la modelo: “Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer”, fue uno de los que más llamó la atención de los medios en España. “Sé que no soy de tu talla, pero me da igual”, “Soy fan de ti” y “Escúchame una cosa: estás buenísima. Estás buenísima, ¿me puedes explicar a mí esto?”, fueron algunos otros de los textos que se cruzaron entre los protagonistas de esta historia de amor que generó impacto.

“Me encanta el lunar que tienes en la boca” y “Me gusta que seas tú cómo eres”, fueron más mensajes que se difundieron durante el programa de la TV española.

El interés mediático en la relación aumentó luego de que la revista española Diez Minutos publicara una serie de imágenes en las que se ve a Casillas y Bavel paseando juntos por Barcelona. Según el medio, ambos habrían compartido tiempo en un hotel de la ciudad y asistido a un evento en una bodega en Vilanova i la Geltrú, donde se encontraron con ex jugadores del Real Madrid como Luis Figo y Míchel Salgado. Para evitar a los paparazzi, la pareja abandonó el hotel por separado al día siguiente.

El periodista español Javier Hoyos reveló que ya en mayo de 2024 había visto a Casillas y Bavel juntos en un restaurante de lujo en Blanes, en la Costa Brava. Sin embargo, hasta ahora no se habían publicado pruebas fotográficas de su relación.