Gobierno mejora calidad de vida con proyecto de agua potable en El Naranjo Norte, Telpaneca

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

Pobladores de la comunidad Naranjo Norte, municipio de Telpaneca, Madriz, recibieron este jueves el nuevo sistema de agua potable, como parte de los compromisos del Gobierno de mejorar la calidad de vida y garantizar derechos esenciales para las familias.

Naranjo Norte celebra su nuevo sistema de agua potable
Naranjo Norte celebra su nuevo sistema de agua potable

El proyecto atenderá a unos mil pobladores, e incluye entre sus principales obras: captación de agua, tuberías de conducción y distribución, planta potabilizadora, tanque de almacenamiento y conexiones domiciliares.

La obra fue ejecutada por el Gobierno Sandinista a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), con apoyo financiero del BCIE y contrapartes de las familias beneficiadas y alcaldía de Telpaneca.

