Avanza en un 75% proyecto de agua potable en la comunidad de Mukuswas, Bonanza

En alianza entre el Gobierno central, ENACAL, la Alcaldía de Bonanza y las familias protagonistas, la ejecución del proyecto de agua potable en la comunidad de Mukuswas, en Bonanza, Triángulo Minero, ya registra un avance del 75 por ciento.

Las obras incluyen la construcción de captación y tanque de almacenamiento, instalación de una planta potabilizadora, 8.2 kilómetros de tuberías y 103 conexiones domiciliares en esta zona de la Región Autónoma del Caribe Norte.

La conclusión de los trabajos se proyecta para inicios del próximo año, lo que permitirá restituir el derecho al acceso de agua potable de calidad a unos 600 habitantes de la comunidad.