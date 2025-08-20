Gobierno avanza en calidad de vida con agua potable en Comalapa, Chontales y mejoramiento de calles en Rosita

Este miércoles finalizó la construcción del sistema de agua potable en la comunidad Jicotepe del municipio de Comalapa, en el departamento de Chontales, donde unos 3 mil ciudadanos mejorarán su calidad de vida.

Agua potable en Jicotepe: calidad de vida mejorada

Con recursos asegurados por el Gobierno Sandinista con apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportes de la alcaldía de Comalapa y familias protagonistas.

La obra consistió en la perforación y equipamiento de pozo, instalación de equipo de bombeo, casetas de control, instalación de paneles solares, cercas perimetrales, construcción de tanques de almacenamiento e instalación de redes de distribución.

En otra información…La alcaldía de Rosita, en el Caribe Norte, inauguró la ejecución del proyecto de mejoramiento de calles de macadán en el área urbana con el objetivo de garantizar mayor seguridad y bienestar a las familias.

De acuerdo con las autoridades, se contempla el mejoramiento con material selecto de 25 calles en diferentes barrios.

