Familias disfrutaron del “Verano Coco-Fest” en Wiwilí, Nueva Segovia

Este sábado, la ribera del Río Coco, en el municipio de Wiwilí, departamento de Nueva Segovia, se realizó la jornada recreativa “Verano Coco-Fest”, organizada por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Alcaldía de Wiwilí.

En el evento reunió a más de 23 mil personas provenientes de distintos departamentos del país, así como a familias locales que disfrutaron de un ambiente lleno de alegría.

Durante esta séptima edición se desarrollaron diversas actividades deportivas como: torneo de fútbol playero, tardeada boxística, juegos infantiles y una animada fiesta a cargo de Rockonola Nica, promoviendo la convivencia familiar y el deporte.

El “Verano Coco-Fest” se consolida como una de las actividades más destacadas de la temporada, fortaleciendo el turismo local y resaltando el potencial natural del río Coco como un destino ideal para el disfrute en familia.