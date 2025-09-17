type here...
Avanza mejoramiento del sistema de agua potable en Potosía, Rivas

Por Jhonny Martínez
En un 78 por ciento avanza la construcción de un sistema de agua potable en la comunidad El Limonal, del municipio de Potosí, en el departamento de Rivas, beneficiando a unas 500 familias.

Avanza 78% sistema de agua potable en El Limonal
Avanza 78% sistema de agua potable en El Limonal

La nota de prensa indica que los trabajos incluyen: perforación, energización y equipamiento de pozo, obras civiles, conexiones domiciliares y la construcción de un tanque de almacenamiento.

El proyecto, que cuenta con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), transformará la vida de estas familias, ya que se les garantizará el recurso vital para mejorar la salud y su desarrollo integral.

El proyecto es ejecutado en el modelo de alianza entre la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la alcaldía de Potosí y las familias protagonistas.

