Avanza construcción del sistema de agua para 500 habitantes de Los Arcos en La Paz Centro
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en Alianza con la Alcaldía del municipio de La Paz Centro, en León, y protagonistas, avanzan en las obras del sistema de agua en la comunidad Los Arcos.
Las obras son financiadas con recursos del Gobierno y vendrá a restituir derechos a 500 ciudadanos. El proyecto será entregado a las familias a inicios del año 2026.
Durante el proyecto se instalarán 11 mil 200 metros de tuberías, además un pozo con todo su equipamiento y un tanque de almacenamiento. La obra contribuirá de manera sustancial al desarrollo de la comunidad Los Arcos y de cada familia.