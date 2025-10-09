Avanza construcción del sistema de agua para 500 habitantes de Los Arcos en La Paz Centro

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en Alianza con la Alcaldía del municipio de La Paz Centro, en León, y protagonistas, avanzan en las obras del sistema de agua en la comunidad Los Arcos.

ENACAL mejora el sistema de agua en Los Arcos León

Las obras son financiadas con recursos del Gobierno y vendrá a restituir derechos a 500 ciudadanos. El proyecto será entregado a las familias a inicios del año 2026.

Durante el proyecto se instalarán 11 mil 200 metros de tuberías, además un pozo con todo su equipamiento y un tanque de almacenamiento. La obra contribuirá de manera sustancial al desarrollo de la comunidad Los Arcos y de cada familia.

