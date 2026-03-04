Avanza 25% proyecto de saneamiento a beneficio de 12 mil familias en Tipitapa

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, reportó un avance del 25% en las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua

Obras de saneamiento avanzan en Tipitapa

Este proyecto de gran envergadura está diseñado para mejorar la calidad de vida de 12,300 familias y fortalecer la infraestructura hídrica del municipio.

Entre los componentes más destacados de la obra se encuentran la construcción de una moderna planta de aguas residuales, la instalación de tres estaciones para la gestión de fluidos, 114 kilómetros de tuberías y la construcción de 1,346 manjoles.

Se estima que las obras finalicen en el primer trimestre del próximo año.

Además del beneficio directo a los hogares, el proyecto tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, contribuyendo significativamente al saneamiento de la ribera sur del Lago Xolotlán.

