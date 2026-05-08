Repatrian cuerpo de costeño fallecido en accidente de tránsito en Estados Unidos

Anoche llegaron a la ciudad de El Rama, Caribe Sur, acompañada de una gran caravana de motociclistas y otros vehículos los restos mortales del joven Jefferson Lumbí Zeledón, fallecido el pasado 11 de abril en accidente vial en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Jefferson Lumbí Zeledón

Jefferson Lumbí había viajado a Estados Unidos, para trabajar y ayudar a su familia pero el destino trunco sus sueños en un tragico accidente de vial.

La repatriación del cuerpo de Jefferson Lumbí Zeledón, fue posible por la solidaridad de ciudadanos de El Rama, así como de personas en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España, que dieron su granito de arena para que la familia cubriera los gastos económicos.

La vela de Jefferson Lumbí Zeledón se realiza en el barrio Primavera de la ciudad de El Rama, donde le darán el último adiós en el campo santo de dicho municipio.

