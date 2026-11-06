Par de lesionados deja accidente de tránsito en la Pista Héroes de la Insurrección

Gravemente lesionada resultó esta mañana la comerciante Idalda Ortega, luego que el vehículo en que se desplazaba con tres miembros de su familia impactara violentamente contra otro carro en la entrada del barrio el recreo, en la pista héroes de la Insurrección.

El cazador de noticias José Vélez informo que Idalda se trasladaba con su hija Alyeris Ortega y su hermano Marlon Ortega Mendoza, este último conducía el vehículo Toyota color gris placa M394 346.

Sin embargo, cuando la familia Ortega atravesaba en su preferencia el semáforo en la entrada del barrio el recreo, irrespeto el alto el carro Hyundai color blanco placa M470 259, cuyo conductor omitió su nombre.

Técnicos de emergencia de Cruz Blanca rescataron del vehículo a doña Idalda, y a su hija Alyeris a quienes trasladaron al hospital Fernando Vélez Paiz, para ser atendidas por el personal médico de turno.

Se conoció que, al momento de involucrarse en el accidente de tránsito, las lesionadas se trasladaban del barrio 18 de mayo al mercado Israel Lewites donde trabajan como comerciante.

Agentes de tránsito de la policía nacional realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en el percance vial.