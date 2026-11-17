La Policía Nacional, informó que entre el lunes 9 y el domingo 15 de noviembre, se registraron 1,446 colisiones en las vías del país, que dejaron como resultado 38 personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte semanal, en comparación con el período anterior, disminuyeron en 12, las personas fallecidas y en cuatro los lesionados.

Managua, encabezó la lista de departamentos con mayor número de accidentes, al contabilizar 945 colisiones, seguido de León con 67, Matagalpa con 63, Masaya con 58, Chinandega con 56 y Estelí con 53.

Las motocicletas fueron los vehículos más involucrados en estos percances, con 411 casos, seguidas de los automóviles con 380 y las camionetas con 348.

Como parte de las acciones para prevenir los accidentes, las autoridades requisaron 17 mil 808 vehículos y realizaron 5 mil 171 pruebas de alcoholemia.

Asimismo, 337 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia, mientras que 76 conductores fueron detenidos por manejar en estado de ebriedad. También se suspendieron 663 licencias de conducir.

En materia de prevención, la institución desarrolló 44 mil 325 charlas de educación vial y realizó seminarios y presentaciones de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida, dirigidos a más de 47 mil 500 protagonistas.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad y conducir sin ingerir bebidas alcohólicas.

