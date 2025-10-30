Matagalpino fallece en hospital capitalino cinco días después de accidentarse en moto

En el hospital Lenin Fonseca, de Managua, falleció ayer jueves el jovencito Dener José Salazar Lira, de 18 años, debido a las graves lesiones que sufrió al accidentarse en moto.

Los informes obtenidos señalan que el pasado sábado, Dener Salazar iba viajando en moto en una de las carreteras de Matagalpa cando se accidentó en circunstancias desconocidas.

A causa del percance vial, el joven Dener sufrió trauma craneal severo, fractura en una pierna y múltiples golpes.

Inicialmente, Dener José Salazar fue llevado al hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa y luego transferido al Lenin Fonseca, donde falleció por la gravedad de las lesiones, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.