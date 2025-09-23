Managua ocupa el primer lugar en accidentes de tránsito a nivel nacional

La Policía Nacional en su informe semanal de accidentes de tránsito de hoy martes, destaca la disminución de 6 personas fallecidas y 169 lesionados, en el período del primero de enero al 21 de septiembre 2025, en comparación con el año pasado.

La subcomisionada Karen Obando, co-directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que en la semana del 15 al 21 de septiembre, hubo una disminución respecto a la semana anterior, de menos 7 víctimas por accidentes de tránsito, y de menos 286 las colisiones.

Los departamentos que registraron mayor ocurrencia de accidentes de tránsito: Managua con 543, Matagalpa reporta 52, León 50, Estelí 49, Masaya 49 y Chinandega 24.

Los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito: motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y buses.

Mediante la regulación del tránsito y retenes en los 153 municipios de Nicaragua libre, se requisaron más de 15 mil automotores, se hicieron 10 mil pruebas de alcoholemia, a 107 conductores fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

Además, 65 conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad, y 903 licencias de conducir fueron suspendidas. Recuerda te queremos como oyente y no, como noticia, conduce con responsabilidad.