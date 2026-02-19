León: adulto mayor reportado como extraviado es hallado sin vida cerca de un cauce natural

La tarde de este jueves, fue encontrado el cuerpo sin vida del adulto mayor Julio César Moradel de 81 años, cerca de un cauce natural en el sector conocido como La Pintora al norte de la ciudad de León.

“A eso de las 2 de la tarde, mi papá salió de su casa en el barrio Fundeci a visitar a una hermana en San Felipe, llegó al lugar, pero no entró a la vivienda, se quedó afuera y en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba”, dijo Thelma Moradel a Tu Nueva Radio Ya.

Desde ese momento la familia de don Julio César se dieron a la tarea de buscarlo y al no dar con su paradero se dirigieron a la Policía Nacional en busca de ayuda.

Sin embargo, después de 4 días, unos chavalos que andaban cazando garrobos encontraron el cuerpo tirado a un lado de un cauce natural, y de inmediato alertaron a las autoridades, quienes junto al médico forense llegaron al lugar.

El cuerpo del infortunado que padecía de Alzheimer sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su deceso.