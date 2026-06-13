Hombre sobrevive a balazo en el rostro en reserva Indio Maíz, Río San Juan

Vivo de milagro quedó Álvaro David Hurtado Hernández, de 32 años, tras ser baleado en el rostro la madrugada de ayer, en el sector conocido como La Managüita, en la Reserva Indio Maíz, en Boca de Sábalo, Río San Juan.

Cazadores de noticias informaron que Álvaro Hurtado, salió de su casa la tarde del jueves y ayer en los primeros minutos de la madrugada fue encontrado baleado en las afueras de un bar.

Hurtado Hernández fue trasladado al Centro de Salud Camilo Díaz, de Boca de Sábalo, de donde los transfirieron al Hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos debido a la gravedad de la herida.

La policía investiga las circunstancias en que Álvaro David Hurtado Hernández, fue baleado para capturar al responsable.