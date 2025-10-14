Hombre se quita la vida después de discutir con su mujer en Rancho Grande

Por la vía del ahorcamiento se quitó la vida un hombre de apellido Gutiérrez, de 22 años, en el barrio Unión número uno, en Rancho Grande, Matagalpa.

El cuerpo de Gutiérrez fue encontrado debajo de un árbol la mañana de este martes, por vecinos que dieron aviso a las autoridades.

Cazadores de Noticias informaron que el joven sostuvo una fuerte discusión con su mujer, y acto seguido salió enfurecido de su casa, y se privó de la existencia en un terreno arborizado.

