Ejército de Nicaragua asesta fuerte golpe a la minería ilegal y contrabando en zona de Río San Juan

En una serie de operativos realizados durante la primera quincena de enero, el Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua reportó la retención de trece ciudadanos y la incautación de armamento y equipos destinados a actividades ilícitas en la zona fronteriza.

Las acciones militares, ejecutadas entre el 1 y el 12 de enero de 2026 en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, forman parte de los planes de seguridad fronteriza para frenar delitos ambientales y el contrabando.

En el sector de Caño Pani Crick, a seis kilómetros el puesto militar fronterizo de San Juan de Nicaragua, las autoridades interceptaron una embarcación con motor fuera de borda, en la que fueron retenidos Marcial Estrada Romero, Eliseo Ariel Obando Suarez y Norvin Álvarez Díaz.

A los retenidos se les ocuparon la embarcación con motor fuera de borda, dos armas de fuego de uso civil, 48 proyectiles y dos radios de comunicación portátiles que trasladaban sin la documentación legal requerida.

Una de las prioridades de los operativos fue la protección de la Reserva Biológica Indio Maíz.

En las comunidades de Las Vegas, El Sarnoso y El Vivero se retuvo a los nicas Hernaldo René Sánchez Halleslevens, Jarixsa Isabel Martínez Rocha, Luis Manuel González Valle, José Mateo López y Anderson René Álvarez Loredo quienes intentaban ingresar equipos para la minería ilegal en la Reserva Indio Maíz.

Asimismo, en la comunidad Las Conchitas fueron retenidos los nicaragüenses Justo Elías Obando, Freddy Rito Sánchez López y José Manuel Pérez Sequeira, quienes ingresaron al país por paso no habilitado, procedentes de Costa Rica, trasladando de manera ilegal medios que pretendían ser usados en minería ilegal en la misma reserva biológica.

Finalmente, en la comunidad de El Vivero, se reportó la retención de Lester Manuel Benavidez y José Fabio Saballos Parrales. Ambos ingresaron desde territorio costarricense en una embarcación cargada con mercadería de contrabando, incurriendo en la violación de las leyes aduaneras y de migración del país.

El Ejército de Nicaragua reafirmó que todos los retenidos, junto con las armas, mercancías y medios de transporte ocupados, ya han sido entregados a las autoridades civiles correspondientes para su debido proceso judicial.