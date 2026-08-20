Ayudante y varias reses mueren en vuelco de camión en carretera Boaco – Muy Muy

El joven Rogelio Flores Sánchez, de 25 años, murió a causa de las graves fracturas que sufrió cuando el camión en que viajaba se volcó en el kilómetro 129.5 de la carretera Boaco–Muy Muy, Matagalpa, la tarde de ayer miércoles.

Conductor resulta lesionado y varias reses mueren en vuelco de camión en ruta Boaco – Muy Muy

Tras el accidente, Flores Sánchez fue llevado al centro de salud de Muy Muy, sin embargo, falleció en el trayecto.

Según cazadores de noticias el accidente ocurrió cuando Alberto José Hernández Galeano de 32 años, conducía el camión blanco marca Freightliner placa M 459-071 y presuntamente realizó una mala maniobra.

En ese momento, se salió de la vía, impactó contra una valla metálica y cayó a una hondonada donde el pesado vehículo quedó llantas arriba.

En el camión eran transportadas 18 reses desde Rosita a Tipitapa, y al momento del accidente un árbol evitó que cayera a un abismo.

El ayudante Rogelio Flores Sánchez viajaba arriba de las barandas del camión ganadero y al darse el vuelco sufrió las graves lesiones que lo llevaron a la muerte, en tanto el conductor Alberto Hernández, sufrió golpes menores.

Durante el accidente varias de las reses murieron por lo que fueron destazadas en el lugar por transeúntes para aprovechar la carne, mientras otros conductores apoyaron en las labores para despejar la carretera.

