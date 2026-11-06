Colega de tragos asesina a un hombre dentro de bar en Bonanza

El ciudadano Marvin Centeno Amador, de 43 años, fue asesinado a balazos por el sujeto Maynor Urbina, en el bar El Tenampa, situado en la comunidad Vesubio, en Bonanza, Triángulo Minero, la noche de ayer jueves.

Marvin Centeno

Según los reportes, ambos estaban departiendo tragos en el bar, cuando iniciaron una discusión por causas desconocidas, tras la cual Urbina le disparó a Centeno varias veces en el tórax, causándole la muerte de forma instantánea.

Luego de asestarle los balazos a su víctima, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido.

Efectivos de la Policía Nacional se desplegaron en la escena del crimen para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar el móvil del ataque y dar con el paradero del responsable.

