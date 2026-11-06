Joven motociclista murió arrollado por un cabezal en la ciudad de Estelí

De forma inmediata perdió la vida la mañana de este viernes, el joven motociclista Reymar Inocente Montenegro Peralta, de 25 años, al ser arrollado por un cabezal en la ciudad de Estelí.

Muere joven motociclista arrollado por cabezal en Estelí

La fatalidad ocurrió de la esquina Sureste de Multicentro 20 metros al sur, en el kilómetro149 de la carretera panamericana, por donde el motorizado se dirigía a realizar unas diligencias.

En el accidente resultó levemente lesionado Luis Roberto Chavarría Zeledón, de 19 años, quien viajaba como acompañante en la moto Yamaha, placa ES 63026, manejada por Reymar.

Presuntamente el accidente ocurrió cuando Reymar intentó aventajar por el lado derecho, lo cual lo hizo impactar contra el borde de una cuneta y caer bajo las llantas delanteras derecha del cabezal color azul placas M 429-018.

El cabezal era conducido por Francisco Javier Rojas Saravia, de 34 años, quien se dirigía de Managua hacia Honduras transportando en un contenedor materiales para empresas de zonas francas.

Tras quedar prensado el cuerpo de la víctima por las llantas traseras del cabezal, miembros de los Bomberos Unidos se presentaron al sitio a realizar la recuperación para entregarlo a sus familiares.

El accidente ocurrió a escasos 200 metros de la gasolinera Puma en donde el señor Yoinmer Montenegro recibió la dolorosa noticia de la muerte de su hijo mientras se encontraba laborando.

Las autoridades policiales se trasladaron al lugar del hecho para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió la tragedia vial que llevó luto y dolor a otra familia nicaragüense.

