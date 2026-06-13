Borrachito muere con las botas puestas en una calle del barrio Selim Shible, en Managua

Bajo un frondoso árbol de Laurel, fue encontrado este sábado el cuerpo sin vida de Jimmy Alfonso Vicente Ramírez, de 44 años, de donde fueron las 3F dos cuadras al lago en el barrio Selim Shible, de Managua.

Al lugar llegó Cindy Elizabeth Vicente quien dijo que su hermano padecía de cirrosis hepática desde hacía dos años y tenía dos días de haber salido del hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, donde estuvo internado.

Cindy explicó que su hermano vivía con ella en las Américas 2, pero frecuentaba el barrio Selim Shible, donde residen su cónyuge y sus dos hijas, de 10 y 16 años respectivamente.

Agregó que esas visitas al barrio las aprovechaba Jimmy para seguir adorando al Dios Baco y deambular por las calles.

El cuerpo de Jimmy Alfonso Vicente Ramírez fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia, determinar la causa directa del deceso y descartar mano criminal.