De siete balazos fue asesinado anoche el joven Argentino Alexander Membreño López, de 29 años, por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Argentino Alexander Membreño López

El crimen ocurrió frente a un centro nocturno en el barrio Central de Ciudad Rama, Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que Argentino estaba acompañado de varios familiares dentro de una camioneta cuando a la par se detuvo la moto con el par de sujetos que sacaron pistolas y le dispararon.

Argentino Alexander recibió tres balazos cerca del corazón y los otros cuatro en el brazo y antebrazo izquierdo. Acto seguido, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

Con el propósito de que le salvaran la vida, sus parientes lo llevaron agonizante en otro vehículo particular al Hospital Primario Carlos Roberto Huembes, en La Esperanza, a donde lamentablemente llegó sin los signos vitales.

Argentino Alexander Membreño López era originario del sector 2 de Kukra Hill, sin embargó llevaba varios años viviendo en El Rama donde laboraba en minería.

Las autoridades investigan la identidad y paradero de los asesinos quienes durante el ataque llevaban puestos sus cascos de seguridad.

