Señora en silla de ruedas de Managua, se llevó hermosa lavadora rifada entre el público de “la Madre Panza 2024”

Doña Gloria Mercedes Fonseca, de 53 años, quien desde hace varios años batalla contra la diabetes fue la afortunada ganadora de la hermosa lavadora semi-automática marca Midea, rifada hoy entre los asistentes al original evento La Madre Panza 2024.

El electrodoméstico con capacidad para lavar hasta 22 kilos de ropa fue patrocinado por Tu Nueva Radio Ya y FARCOSA.

La emoción llegó cuando el staff de Tu Nueva Radio Ya anunció el grandioso sorteo, en el que doña Gloria resultó favorecida con el número 113.

Al subir a la tarima apoyada en su silla de ruedas, la señora que dio a luz a 9 hijos, agradeció con lágrimas en sus ojos por el fabuloso premio que nunca se imaginó recibiría.

“Sinceramente no sé ni qué decir, siento que me tiemblan las manos de la emoción, que gran sorpresa me han dado. Nunca he tenido una lavadora y sinceramente la necesitaba, por la diabetes me amputaron una pierna hace unos años”, expresó la contenta madre.

Doña Gloria habita en el barrio Cristo del Rosario de la capital, y se gana la vida vendiendo buñuelos, pinolillo, cajetas y sopas, en la vivienda en la que habita junto a sus hijos, nietos y bisnietos.

La rifa de esta moderna y útil lavadora es una forma de Tu Nueva Radio Ya de agradecer a todas las madres nicaragüenses por acompañarnos en el 21 aniversario de La Madre Panza, además por mantenernos en el indiscutible primer lugar de audiencia a nivel nacional y en el primer lugar en los corazones de las madres y el pueblo nicaragüense. ¡Gracias y muchas felicidades queridas madrecitas!