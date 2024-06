Robert de Niro celebra el cumpleaños de su bebé Gia

Robert De Niro es conocido como el tipo duro de Hollywood, debido a las diferentes cintas que ha protagonizado a lo largo de su carrera. Sin embargo, sus fanáticos han descubierto el lado más tierno del actor desde que se convirtió en padre por séptima vez, a los 79 años.

En mayo del 2023, Robert De Niro anunció que se convertió en padre por séptima vez a los 79 años y sorprendió a sus millones de fanáticos. Tiffany Chen, la novia del conocido actor, dio luz a Gia Virginia Chen-De Niro nació el 6 de abril de ese año.

Para el primer cumpleaños de Gia, en abril pasado, Robert de Niro y su novia organizaron una “dulce” fiesta en su residencia de Nueva York y dedicó tiernas palabras a la pequeña en una entrevista concedida

De Niro, hoy de 80 años, reveló que el nacimiento de Gia, ha impactado positivamente en su vida. El actor dedicó palabras tiernas a su pequeña.

“Bueno, (Gia) ella es pura alegría, no hay nada en ella, no hay juicio, no hay nada, ella simplemente es lo que es y es pura alegría, por el amor de Dios”, dijo el octogenario.