Leo Dan, Paquita, la del Barrio y Tongolele, entre famosos que fallecieron en primeros meses del 2025

En los primeros meses de 2025, el mundo del espectáculo ha sufrido la pérdida de varias figuras destacadas en el ámbito de la música y la actuación.

El primero de enero de este año falleció a los 82 años de edad, Leopoldo Dante Tévez, mejor conocido como Leo Dan, cantante y compositor argentino, intérprete de éxitos como “Cómo te extraño mi amor” y “Te he prometido”.

El 16 de enero, le tocó el turno a David Lynch, influyente director de cine estadounidense quien murió a los 78 años debido a complicaciones de enfisema. Conocido por obras como “Twin Peaks” y “Mulholland Drive”, su estilo surrealista dejó una marca indeleble en la cinematografía mundial.

El 27 de enero, falleció a los 95 años, la actriz mexicana Alma Rosa Aguirre, destacada en la Época de Oro del cine mexicano. Participó en películas como “Los viejos somos así” y “El siete machos”.

La actriz y vedette mexicana Yolanda Montes, conocida artísticamente como “Tongolele”, murió el 16 de febrero a los 93 años. Fue una figura emblemática del espectáculo mexicano, y se destacó por su talento en la danza y actuación.

La cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita, la del Barrio, pereció el 17 de febrero a los 77 años. Reconocida por temas como “Rata de dos patas”, su música se caracterizó por letras que empoderaban a las mujeres y criticaban comportamientos masculinos.

El 24 de febrero también nos dijo adiós a los 88 años de edad, la cantante y pianista estadounidense Roberta Flack debido a complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica. Ganadora de cinco premios Grammy, fue conocida por interpretar el tema “Killing Me Softly With His Song”.

El lunes primero de abril, dejó el mundo terrenal, a causa de neumonía tras enfrentar un cáncer de garganta, el actor estadounidense Val Kilmer, de 65 años de edad. Famoso por sus papeles en “Top Gun”, “Batman Forever” y “El Santo”, entre otros, su carrera abarcó una amplia gama de personajes que dejaron huella en el cine.

Ayer martes, el mundo de la televisión mexicana se vistió de luto por la partida de uno de los actores de series y telenovelas más veteranos y reconocidos: Arsenio Campos.

El veterano intérprete de telenovelas como “Corazón Salvaje”, “Soy tu dueña” o “Tres veces Ana” falleció en Saltillo, Coahuila, México, a los 79 años, informó su hija Alexandra.

Actor versátil, dio vida tanto a buenos como villanos, y participó en series de televisión como “Mujer, casos de la vida real” o “Hermanos y detectives”.