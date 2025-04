Margarita Rosa de Francisco, actriz de “Café con aroma de mujer”, se dañó cadera y rodillas por exceso de ejercicio

La actriz y cantante colombiana, Margarita Rosa de Francisco”, protagonista de la telenovela “Café con aroma de mujer” reveló que ha estado experimentando problemas de salud como resultado de un exceso de ejercicio.

La intérprete del tema “Gaviota”, “Como si Nada” y “A mi pesar”, entre otros, dijo que su dedicación al entrenamiento físico la ha llevado a sobrepasar los límites recomendados, lo que ha derivado en una serie de complicaciones.

Actualmente, Margarita Rosa enfrenta síntomas como fatiga extrema, disminución de energía y dolores musculares constantes que afectan su día a día.

Además, ha notado una caída en su rendimiento físico, lo que sugiere que su cuerpo está sufriendo los efectos del sobre-entrenamiento.

“Me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”, añadió a través de sus redes sociales.