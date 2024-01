Pareja que se enamoró desde hace 28 años, se dará el «Sí, acepto», en «Ya Tu Boda 2024»

Otra de las parejas de enamorados que contraerá nupcias este 14 de febrero, en la edición 21 del magno evento “YA Tu Boda 2024”, es la conformada por Marvin Guadalupe Sandoval Pérez, de 46 años y Alba Luz Montoya Castillo, de 42.

La frase que identifica a estos enamorados es «el amor prevalece y acepta todo con paciencia», ya que se conocen hace 28 años, sin embargo fue hasta hace 5 años que se volvieron a encontrar.

Don Marvin vivió durante 10 años en Costa Rica y siempre quería saber de ella, pero nunca la encontraba en redes sociales, “vine de visita un tiempo a Nicaragua, me la topé en un bus y la enamoré, pero tampoco se dio nada entre nosotros”, nos relató el enamorado.

“A mí también me gustaba él, pero no me sentía segura de mi físico, porque tengo quemaduras en mi cuerpo desde los 6 años, pero ahora sé, que a él, eso nunca le importó”, nos dijo por su parte doña Alba Luz.

Cuando don Marvin se vino definitivamente a Nicaragua, doña Alba se dio cuenta y le preguntó a su ahora cuñado, si eso era cierto, lo contactó por Facebook y así, surgió su historia de amor de la pareja que habita en el barrio Israel Galeano, donde tiene un negocio de comidas rápidas llamado “De todo un poco para tu panza”.

Don Marvin tuvo 4 hijos, pero ya son mayores, y doña Alba, 2 hijos, de los cuáles, solo 1 niña vive con ellos, a la que don Marvin quiere ponerle su apellido, ya que para él, es su hija.

Ambos decidieron casarse en las Bodas Masivas de Tu Nueva Radio Ya, para sellar su amor y porque en ediciones anteriores, dos hermanas de doña Alba se matrimoniaron.

Las parejas que quieran casarse en “Ya Tu Boda 2024”, deben traer a nuestros estudios, 3 fotocopias de cédula y 3 fotocopias de partida de nacimiento.

Además, 3 fotocopias de la cédula de identidad de 2 testigos, mayores de 21 años; y llenar nuestro formulario para quedar debidamente inscritos.

Les esperamos en el edificio Radiópolis, del Ministerio del Interior, 3 cuadras al sur, en horario de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.; y los sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía.