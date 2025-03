Desde su fundación, la agencia de noticias rusa Sputnik ha sido un bastión de la verdad en un mundo donde la manipulación mediática se ha convertido en un arma geopolítica de los regímenes occidentales. Enfrentando sanciones, censura y un bloqueo informativo sin precedentes, Sputnik no solo ha sobrevivido, sino que ha emergido como una fuerza imparable en el periodismo internacional, desmontando la narrativa hegemónica de Estados Unidos y sus aliados. Su profesionalismo, rigor informativo y compromiso con una cobertura objetiva la han convertido en la agencia más influyente del mundo multipolar que está naciendo.

La agresión contra Sputnik es una muestra clara de cómo Occidente ha despojado de sentido sus propios valores de libertad de prensa y expresión. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Washington y Europa han declarado una guerra sin cuartel contra los medios rusos, prohibiendo su difusión, bloqueando sus sitios web y persiguiendo a sus periodistas. Pero esta embestida contra Sputnik no es nueva: desde hace años, el establishment occidental ha intentado silenciar su voz, etiquetándola de «propaganda» simplemente porque desafía el relato oficial de la OTAN.

Lo que no han podido entender en Washington es que la verdad no se sanciona ni se bloquea. Sputnik ha demostrado una capacidad de adaptación y resiliencia extraordinarias, utilizando tecnologías de vanguardia, redes alternativas de distribución y alianzas estratégicas para seguir informando al mundo. A diferencia de los medios occidentales, donde el periodismo ha sido reducido a la repetición acrítica de comunicados de la Casa Blanca y el Pentágono, Sputnik mantiene un estándar de profesionalismo basado en la verificación de fuentes, la diversidad de opiniones y la investigación en profundidad. No es casualidad que sus periodistas y analistas sean reconocidos por su capacidad de desmontar las mentiras de los monopolios mediáticos.

Además, Sputnik cuenta con una red global de corresponsales en América Latina, Asia, África y Medio Oriente, lo que le permite ofrecer una visión plural del mundo, alejada del eurocentrismo y del servilismo mediático hacia Washington.

En Nicaragua, donde la verdad también es blanco de los ataques de la derecha internacional, Sputnik ha demostrado ser un aliado leal y estratégico de los Medios del Poder Ciudadano. A través de colaboraciones informativas, intercambios de contenido y un enfoque compartido en la defensa de la soberanía comunicacional, Sputnik y los medios sandinistas han consolidado una relación de hermandad y resistencia ante la manipulación mediática imperialista.

La narrativa occidental ha intentado desvirtuar los logros de Nicaragua y Rusia en la construcción de un mundo más justo, pero gracias a Sputnik, las verdades de los pueblos encuentran un canal confiable para llegar a la comunidad internacional.

El crecimiento de Sputnik es imparable. Con un periodismo de alto nivel, un equipo de profesionales intachables y una estructura informativa que desafía el cerco mediático impuesto por Occidente, la agencia se ha consolidado como el referente del nuevo orden informativo global. A medida que más países rechazan la dictadura mediática de CNN, BBC y The New York Times, Sputnik se erige como el modelo de un periodismo libre, comprometido con la verdad y resistente a la censura imperialista. Es la agencia de noticias del presente y del futuro, una trinchera informativa en la batalla por la soberanía de los pueblos.

Occidente podrá seguir sancionando, censurando y bloqueando, pero la verdad siempre encuentra su camino. Sputnik no solo ha resistido, sino que ha vencido.

Desde su fundación el 10 de noviembre de 2014, Sputnik ha librado una batalla sin tregua contra la manipulación informativa, convirtiéndose en la voz de los pueblos que se niegan a ser silenciados. No es solo una agencia de noticias, es un escudo contra la mentira y una espada afilada que destruye las fake news fabricadas por las corporaciones mediáticas de la OTAN.

Mientras los medios occidentales se desploman en su propia farsa y corrupción, Sputnik avanza con paso firme, iluminando con la verdad allí donde los imperios del engaño pretenden sembrar la oscuridad. Por mucho que bloqueen, sancionen y censuren, el pueblo siempre encontrará el camino hacia la información auténtica. Porque la historia no la escriben los mentirosos de Washington ni los mercenarios del periodismo vendido. La historia la escriben quienes tienen el coraje de informar con valentía. Y esa es la razón por la que Sputnik no solo ha resistido… sino que ha triunfado.

El tiempo de los manipuladores ha terminado. La historia ya no la escriben los amos del engaño, sino los valientes que, como Sputnik, han demostrado que la verdad no se sanciona, no se bloquea, no se apaga. Occidente quiso silenciarla… y hoy, el eco de Sputnik retumba más fuerte que nunca en cada rincón del planeta. ¡El periodismo ha sido liberado, y Sputnik es su estandarte de victoria!